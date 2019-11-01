في أول زيارة له الى اليمن.. السفير الأمريكي الجديد يصل ”حضرموت“ وهذه مهمته الحرس الثوري الإيراني يعلن مواجهته للشعب ويتوعد: سنتصدى لكل من يزعزع البلاد عاجل : أمير الكويت يخرج عن صمته ويعلن لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته فيلم سعودي في افتتاح مهرجان إسرائيلي التحالف العربي يكشف تفاصيل عملية اختطاف مليشيا الحوثي للسفينة الكورية قبالة ”كمران“ تعرف على أسماء الوزراء المتواجدين في أرض الوطن.. 5 وزراء وصلوا عدن رفقة رئيس الوزراء ووزيران في المهرة وواحد بمأرب لماذا انتعشت شركة هواوي بعد عقوبات ترامب؟ الاعلان عن مشروع استثماري كبير هو الأول من نوعه والرئيس هادي يوافق عليه زوجة زعيم عربي يصدر بحقها أحكاما تصل إلى 54 عاما 700 وثيقة سرية من الأرشيف السري للاستخبارات الإيرانية تقلب العراق وتري أوراق العملاء
ـقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستعرض فيلما لمخرجة سعودية، في افتتاح مهرجان خاص بأفلام المرأة، ستنظمه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في القدس الغربية.
وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، الإثنين:” سيفتتح فيلم (المرشحة المثالية) للمخرجة السعودية هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، الذي سيقام في مدينة القدس في الشهر المقبل”.
وأضافت: “الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار”.
ولم توضح الخارجية الإسرائيلية، ما إذا كانت قد استأذنت المخرجة السعودية من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح على الفور موقف المخرجة السعودية من هذه الخطوة التي تدرجها وزارة الخارجية الإسرائيلية في إطار التطبيع.
ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.
والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، هو من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.
وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم “المرشحة المثالية”، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.