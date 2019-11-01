فيلم سعودي في افتتاح مهرجان إسرائيلي

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ـقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستعرض فيلما لمخرجة سعودية، في افتتاح مهرجان خاص بأفلام المرأة، ستنظمه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في القدس الغربية.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، الإثنين:” سيفتتح فيلم (المرشحة المثالية) للمخرجة السعودية هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، الذي سيقام في مدينة القدس في الشهر المقبل”.

وأضافت: “الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار”.

ولم توضح الخارجية الإسرائيلية، ما إذا كانت قد استأذنت المخرجة السعودية من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح على الفور موقف المخرجة السعودية من هذه الخطوة التي تدرجها وزارة الخارجية الإسرائيلية في إطار التطبيع.

ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.

والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، هو من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.

وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم “المرشحة المثالية”، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.