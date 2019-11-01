التحالف العربي يكشف تفاصيل عملية اختطاف مليشيا الحوثي للسفينة الكورية قبالة ”كمران“

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تفاصيل عملية احتجاز الحوثيين للسفينة الكورية، التي اختطفوها قبالة جزيرة كمران.

وقال ”المالكي“، في تصريح نقلته ”واس“، أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح متحدث التحالف أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

واعتبر هذه الخطوة ”سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة“، محملا الحوثيين المسؤولية عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات.

وأكيد العميد المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي“.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي باحتجاز سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وزورقين مرافقين لها، قبالة جزيرة "كمران" على سواحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى بلاده وونج بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.

وطالب الحضرمي جماعة "الحوثي" بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين وطواقمهم بالكامل في أسرع وقت، دون أن يذكر تاريخ احتجاز السفينة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال، إن "هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر".