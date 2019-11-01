تعرف على أسماء الوزراء المتواجدين في أرض الوطن.. 5 وزراء وصلوا عدن رفقة رئيس الوزراء ووزيران في المهرة وواحد بمأرب

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) برفقة 5 وزراء فقط، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

ويرافق رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والاتصالات لطفي باشريف، والتعليم العالي حسين باسلامه، والكهرباء محمد العناني، والمالية سالم بن بريك، وامين عام مجلس الوزراء حسين منصور.

كان في استقبالهم بمطار عدن الدولي، محافظ عدن احمد سالمين وقيادات السلطة المحلية وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية.

وسبق ان عاد أبرز وزراء الحكومة الشرعية، اللذين تصدروا المواجهات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهم وزير النقل صالح الجبواني، ووزير الداخلية أحمد الميسري، الى ارض الوطن، ويتواجدان حاليا في محافظة المهرة، بعد ان زارا محافظات شبوة ومأرب وحضرموت.

بدوره، شكا وزير التربية والتعليم عبدالله سالم لملس، اليوم، منعه من العودة الى العاصمة المؤقتة عدن، رفقة رئيس الوزراء، بعد أن كان مقرراً سفره ضمن الوزراء العائدين.

وفي منشور بصفحته على ”فيسبوك“، رصده ”مأرب برس“، قال ”لملس“: ”منعونا من العودة الى ارض الوطن“، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفيما يتواجد وزير الدفاع اللواء الركن محمد المقدشي، في محافظة مأرب، بقي وزراء الخارجية والاعلام وعدد من الوزراء في العاصمة السعوديث الرياض.

وتتزامن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بعد أسبوعين من توقيع ”اتفاق الرياض“، الذي وقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية.

وينص الاتفاق في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

وكان قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي فسروا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

رئيس الوزراء أكد في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار عدن الدولي، التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة.

واشار إلى أن التحديات امام الحكومة والشعب كبيرة وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى وراء مشروع استعادة الدولة وبناء المؤسسات.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الأحداث التي شهدتها عدن تمثل درس للجميع، مشددا على ضرورة الفصل بين المساحة التي يدور فيها التنافس السياسي وبين مصالح الناس ومؤسسات الدولة التي لا تقبل المساومة أو التعطيل.