الاعلان عن مشروع استثماري كبير هو الأول من نوعه والرئيس هادي يوافق عليه

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم الاثنين عن التوجه لإقامة أول مشروع استثماري للقطاع الخاص في مجال الطاقة بالمحافظة .

وكشف المحافظ خلال ترأسه لاجتماع اليوم ضم قيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وبحضور الوكيل المساعد للمحافظة علي الكندي ومدير عام الفرع عوض الاحمدي الحصول على موافقة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بانشاء أول محطة غازية بالمحافظة و بقوة خمسين ميجاوات بتمويل استثماري من القطاع الخاص ، منوها بأن التوجيهات تقضي بتوظيفات الموارد المالية الهائلة التي تذهب لشراء الطاقة والوقود ، والتي قدرها بقرابة ثلاثة مليارات واربعمائة مليون ريال شهريا للتسديد الاقساط الحكومية للمشروع .

ووجه المحافظة بسرعة إجراء دراسة هندسية شاملة للمشروع والذي سيقام في حقول العقلة بمديرية عرماء وعلى مسافة تسعين كيلو تقريبا ، لافتا بالاهمية الاستراتيجية للمشروع في إيجاد الحلول المستدامة الجذرية للمشاكل الطاقة بالمحافظة ، مبدئيا رغبة كثيرا من المستثمرين والشركات المختصة بالدخول في تنفيذ وادارة المشروع .

ووافق المحافظ على عروض قيادة فرع المؤسسة والخاصة بحاجتها لشراء عدد من المحطات التحويلية الضرورية لتعزيز ورفع كفاء خطوط نقل الطاقة بالمحافظة وشراء قطع الغيار والزيوت لمحطة التوليد المركزية بعتق وبقيمة مالية تقارب حوالي ثلاثة مليون دولار .

ووجه بضرورة ايجاد المعالجات المناسبة لاشكالية انقطاع التيار الكهربائي عن اهالي منطقة النقوب وتوفير احتياجاتهم من الطاقة سواء من كهرباء مديريتي عسيلان او بيحان ، مشددا على ضرورة توسعة استفادة ابناء مديريات بيحان الثلاث من المحطة الغازية بحقول ذهبا التي تبلغ قوتها خمسة عشر ميجاوات ، والعمل على تصفية تبعيتها لاحدى شركات الطاقة المشتراة .