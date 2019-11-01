زوجة زعيم عربي يصدر بحقها أحكاما تصل إلى 54 عاما

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وصل مجموع الأحكام التي صدرت بحق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن على إلى 54 عاما، بعد الحكم الأخير الذي صدر اليوم الإثنين.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت اليوم الإثنين، حكمها بحق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وقضت الدائرة بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار في حق زوجة الرئيس التونسي الراحل، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي كان مخصصا لمصاريف القصر الرئاسي فترة حكم بن علي.
وكانت الطرابلسي قد تم الحكم عليها بمجموعة أحكام 50 سنة، في قضايا متنوعة تتعلق بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال عمومية وعقارات تابعة للدولة.