وزير المالية يرفض توجيهات ”هادي“ و”محسن“ و”معين عبدالملك“ واللجنة الطبية تناشدهم لوقف عبث الوزير بقضية الجرحى

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أكد مصدر مسؤول باللجنة الطبية العسكرية، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ان هناك ”مماطلة متعمدة من قبل وزير المالية في صرف موازنة علاج الجرحى بالخارج والتي سبق وأن وجه بها رئيس الجمهورية اغسطس المنصرم“.

وقال المصدر ان وزير المالية وعد بصرف جزء من المبلغ قبل أكثر من شهرين، ولم ينفذ وعده حتى الان، مؤكدا انه يخبر كل الجهات التي تتواصل به ان المبالغ جاهز وسيصرف عند ايصال الاخلاء السابق، رغم ان الايصال قد وصله في حينه.

وأضاف: ”أرسلت اللجنة الطبية مندوبها لمتابعة الامر، وقابل نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بجدة في اكتوبر المنصرم، ووضعهم امام المشكلة الراهنة والنتائج الكارثية الناجمة عن توقف علاج الجرحى، وبدورهم وجهوا الوزير بصرف المبلغ على دفعات، وابدى الموافقة على ذلك لكنه تراجع عن ذلك، ولا زال الى الان يرفض صرف المبلغ“

وناشد المصدر المسؤول رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء لـ”الوقوف بحزم امام مماطلة الوزير التي تسببت بمعاناة الابطال الذين كان لهم الفضل بعد الله في الدفاع عن الوطن“.

وحمل المصدر وزير المالية مسؤولية ماوصلت اليه حالات الجرحى، معربا عن اسفه عن التجاهل المزري وعبث الوزير بقضية الجرحى.

وحصل ”مأرب برس“، على مذكرة نائب رئيس الجمهورية، وتوجيه الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، بصرف المبلغ.