شبيهة رغد تجتاح مواقع التواصل في السعودية والخليج وابنة صدام حسين تتدخل للتوضيح

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 547

أوضحت رغد صدام حسين، حقيقة الصورة المتداولة لها، التي تجمعها مع أحد المسؤولين السعوديين.

ونفت رغد صدام حسين، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إن كانت هي التي في الصورة التي يتواجد فيها وزير الثقافة السعودي الأسبق، عبد العزيز خوجة.

وقالت رغد صدام حسين في منشور لها: "تنويه: هذه ليست رغد صدام حسين ولا نعرف من هي ومن يروج لها على أساس أنها رغد صدام".

والتي في الصورة هي المستشارة السعودية مهى الفهد، التي تعد أول إمرأة سعودية تدخل قصر الأمم المتحدة في جينيف، بحسب مجلة "هي".

وكانت مواقع إخبارية أردنية أفادت الفترة الماضية أن "السفير السعودي في عمان التقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض".

وحسب موقع "السومرية" العراقي، نقلت هذه المواقع، عن مصدر مطلع قوله إن "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية