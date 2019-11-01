عاجل.. بشرى سارة من محمد بن سلمان إلى السعوديين

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد "موسم الرياض" إلى أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمدالله وصلنا لسبعة مليون وستميه وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر. وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لـ أواخر شهر يناير". الحمدالله وصلنا ل سبعه مليون وستميه وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر ...
وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم ل اواخر شهر يناير .
وحسب الإعلام السعودي تستهدف المملكة من "موسم الرياض" نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج. وتصل مدة موسم الرياض، إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.