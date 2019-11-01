الأغنية الشهيرة «يا ليالي» تتسبب في ضجة كبيرة وهذا ما حدث وأثار سخط اليمنيين عدن : وصول قائد عسكري بارز واجه الانفصاليين واستثنى اتفاق الرياض قواته وحدد مهمتها عاجل : أول تصريح لرئيس الحكومة من عدن عاجل : أول وزير في الحكومة يعلن منعه من العودة الى عدن بيان انقلابي جديد من المجلس الانتقالي عاجل .. رئيس الحكومة يصل عدن ومصادر تكشف من هم المسئولين الذين عادوا معه أكبر عملية احتيال والتفاف على اتفاق الرياض .. الانتقالي يسلم عدن للانتقالي وبيان عسكري يحذر ويكشف الحقيقة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية يغادرون الرياض إحصائية مرعبة لضحايا حمى «الضنك» بالحديدة مطالبات باطلاق سراح 1800 معتقل بسجون الحوثيين
أثارت تغريدة لتلفزيون "روتانا" ، سخط اليمنيين بعد أن نسب فيها الأغنية اليمنية الشهيرة "ياليالي" للفنان العراقي "ماجد المهندس".
وقالت روتانا في التغريدة إن الفنان فؤاد عبد الواحد يؤدي أغنية "ياليالي" للفنان "ماجد المهندس" بمهرجان "موسم الرياض".
وعبر ناشطون ومطربون يمنيون عن غضبهم من تكرار ما اعتبروه "تعديا" على الفن اليمني من قبل الفنانين والاعلام في أكثر من بلد خليجي.
وهاجم النشطاء استمرار الإعلام الخليجي في ارتكاب الانتهاكات بحق التراث والغناء اليمني، مشيرين إلى أن خطيئة "روتانا" ما هي إلى حلقة أخرى في سلسلة طويلة .
ولجأت القناة إلى حذف تغريدتها بعد أن واجهت موجه كبيرة من الانتقادات بسبب انعدام خبرتها بالتراث اليمني لكن الكثير من المراقبين أكدوا أنها كانت تعرف أصل الأغنية لكنها تعمدت استفزاز اليمنيين.
وتعتبر أغنية "يا ليالي"، إحدى الأغاني القديمة لفنان يمني معروف بغناء الفن الصنعاني اسمه "إبراهيم الطائفي"، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحمن التاج.