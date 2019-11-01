الأغنية الشهيرة «يا ليالي» تتسبب في ضجة كبيرة وهذا ما حدث وأثار سخط اليمنيين

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- يمن مونتور

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أثارت تغريدة لتلفزيون "روتانا" ، سخط اليمنيين بعد أن نسب فيها الأغنية اليمنية الشهيرة "ياليالي" للفنان العراقي "ماجد المهندس".

وقالت روتانا في التغريدة إن الفنان فؤاد عبد الواحد يؤدي أغنية "ياليالي" للفنان "ماجد المهندس" بمهرجان "موسم الرياض".

وعبر ناشطون ومطربون يمنيون عن غضبهم من تكرار ما اعتبروه "تعديا" على الفن اليمني من قبل الفنانين والاعلام في أكثر من بلد خليجي.

وهاجم النشطاء استمرار الإعلام الخليجي في ارتكاب الانتهاكات بحق التراث والغناء اليمني، مشيرين إلى أن خطيئة "روتانا" ما هي إلى حلقة أخرى في سلسلة طويلة .

ولجأت القناة إلى حذف تغريدتها بعد أن واجهت موجه كبيرة من الانتقادات بسبب انعدام خبرتها بالتراث اليمني لكن الكثير من المراقبين أكدوا أنها كانت تعرف أصل الأغنية لكنها تعمدت استفزاز اليمنيين.

وتعتبر أغنية "يا ليالي"، إحدى الأغاني القديمة لفنان يمني معروف بغناء الفن الصنعاني اسمه "إبراهيم الطائفي"، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحمن التاج.