عدن : وصول قائد عسكري بارز واجه الانفصاليين واستثنى اتفاق الرياض قواته وحدد مهمتها

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل اليوم الاثنين قائد اللواء الاول حماية رئاسية العميد ركن سند عبدالله الرهوة الى عدن.

وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان العميد الرهوة عاد مع رئيس الحكومة وعدد من المسئولين الى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض.

يذكر ان اتفاق الرياض استثنى قوات اللواء الاول حماية رئاسية من بند ينص على نقل جميع القوات العسكرية خارج محافظة عدن.

ونص اتفاق الرياض على «نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن الى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن».

وخاض العميد الرهوة مواجهات مسلحة مع مليشيات الانتقالي بعد الانقلاب الذي نفذته في اغسطس الماضي.