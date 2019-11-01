عاجل : أول تصريح لرئيس الحكومة من عدن عاجل : أول وزير في الحكومة يعلن منعه من العودة الى عدن بيان انقلابي جديد من المجلس الانتقالي عاجل .. رئيس الحكومة يصل عدن ومصادر تكشف من هم الوزراء الذين عادوا معه أكبر عملية احتيال والتفاف على اتفاق الرياض .. الانتقالي يسلم عدن للانتقالي وبيان عسكري يحذر ويكشف الحقيقة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية يغادرون الرياض إحصائية مرعبة لضحايا حمى «الضنك» بالحديدة مطالبات باطلاق سراح 1800 معتقل بسجون الحوثيين وزير انقلابي يهاجم قيادات الحوثي ويصفهم باللصوص أمراض ظهرت في اليمن كان العالم قد نسيها
قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم الاثنين ان اتفاق الرياض ليس انتصار للحكومة وإنما للشعب، وهدفنا توفير الخدمات للمواطن.
واشار معين في تصريحات ادلى بها فور وصوله مطار عدن ان هناك خطط قصيرة الأمد للاستقرار السياسي ومتوسطة للخدمات.
واضاف : نحرص على مصلحة المواطن ونعتبرها أولوية.