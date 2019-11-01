عاجل : أول تصريح لرئيس الحكومة من عدن

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم الاثنين ان اتفاق الرياض ليس انتصار للحكومة وإنما للشعب، وهدفنا توفير الخدمات للمواطن.

واشار معين في تصريحات ادلى بها فور وصوله مطار عدن ان هناك خطط قصيرة الأمد للاستقرار السياسي ومتوسطة للخدمات.

واضاف : نحرص على مصلحة المواطن ونعتبرها أولوية.