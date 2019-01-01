عاجل : أول وزير في الحكومة يعلن منعه من العودة الى عدن

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين ،عبدالله سالم لملس انه تم منعه من العودة الى عدن.

واكد لملس، منعه من العودة الى العاصمة عدن برفقة رئيس الوزارء بعد أن كان مقرراً سفره ضمن الوزراء العائدين.

وكتب لملس منشور تابعه مأرب برس على صفحته في فيسبوك «منعونا من العودة الى ارض الوطن!» دون مزيد من التفاصيل.

ووصل رئيس الحكومة الى عدن ظهر اليوم في ظل عراقيل وضعها الانتقالي امام عودته من بينها ، اشتراطهم عدم عودة بعض الوزارء.