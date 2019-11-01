بيان انقلابي جديد من المجلس الانتقالي

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1246

قال مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، إنه قد "يضطر" للرد على ما وصفها ب"استفزازات" القوات الحكومية اليمنية في المحافظات الجنوبية.

وزعم المجلس في بيان اجتماع عقده، يوم الأحد، أن القوات الحكومية تهدف إلى عرقلة مسار اتفاق الرياض "وآخرها محاولة تفجير الوضع في شبوة وبعض المحافظات الجنوبية".

واعتبرها المجلس "تحد صارخ لجهود التهدئة التي يرعاها التحالف".

ويوم السبت استحدثت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي نقطة تفتيش في منطقة "العرم" في مديرية بيحان بشبوة شرقي البلاد، وقامت باحتجاز عدد من المسافرين من المواطنين الذين ينتمون للمحافظات الشمالية. ويوم الأحد قامت قوات الجيش والأمن التابعين للحكومة بالسيطرة على النقطة المستحدثة واعتقلت من كان فيها من المسلحين التابعين للانتقالي -حسب ما أفادت مصادر محلية.

وصعدت مليشيات الانتقالي في عدن وشبوة قبيل وصول الحكومة التي وصلت ظهر اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن.