عاجل .. رئيس الحكومة يصل عدن ومصادر تكشف من هم الوزراء الذين عادوا معه

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ظهر اليوم الاثنين الى عدن مع عدد من وزارء حكومته .

وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان الدكتور معين عبدالملك وصل الى العاصمة المؤقتة عدن رفقة نائبه سالم الخنبشي وزراء المالية والاوقاف والإتصالات والتعليم العالي.

وتأتي عودة معين المتأخرة الى عدن تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص على ان يكون رئيس الحكومة في عدن خلال اسبوع من توقيع الاتفاق (المهلة انتهت الثلاثاء الماضي).

لكن الحكومة ارجعت اسباب التأخر الى ما اعتبرته ترتيبات امنية ولوجستية.