عاجل : أول تصريح لرئيس الحكومة من عدن عاجل : أول وزير في الحكومة يعلن منعه من العودة الى عدن بيان انقلابي جديد من المجلس الانتقالي عاجل .. رئيس الحكومة يصل عدن ومصادر تكشف من هم الوزراء الذين عادوا معه أكبر عملية احتيال والتفاف على اتفاق الرياض .. الانتقالي يسلم عدن للانتقالي وبيان عسكري يحذر ويكشف الحقيقة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية يغادرون الرياض إحصائية مرعبة لضحايا حمى «الضنك» بالحديدة مطالبات باطلاق سراح 1800 معتقل بسجون الحوثيين وزير انقلابي يهاجم قيادات الحوثي ويصفهم باللصوص أمراض ظهرت في اليمن كان العالم قد نسيها
وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ظهر اليوم الاثنين الى عدن مع عدد من وزارء حكومته .
وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان الدكتور معين عبدالملك وصل الى العاصمة المؤقتة عدن رفقة نائبه سالم الخنبشي وزراء المالية والاوقاف والإتصالات والتعليم العالي.
وتأتي عودة معين المتأخرة الى عدن تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص على ان يكون رئيس الحكومة في عدن خلال اسبوع من توقيع الاتفاق (المهلة انتهت الثلاثاء الماضي).
لكن الحكومة ارجعت اسباب التأخر الى ما اعتبرته ترتيبات امنية ولوجستية.