رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية يغادرون الرياض

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية يغادرون الرياضن المتوقع ان تصل الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا اليوم للعاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض الذي وقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وذكرت مصادر مطلعة أن طائرة رئيس الحكومة أقلعت اليوم من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى عدن".

ومن المتوقع أن يرافق رئيس الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه.



وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحكومة اليمنية اضطرت إلى إرجاء عودتها إلى العاصمة المؤقتة، عدن، رغم اتفاق السلام المبرم في الرياض بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبموجب اتفاق الرياض، كان من المقرر أن تعود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرياض إلى عدن الثلاثاء الماضي.