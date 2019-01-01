إحصائية مرعبة لضحايا حمى «الضنك» بالحديدة

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 361

أكد بيان للمنتدى الوطني للطفولة والشباب في اليمن، وفاة 45 شخصاً وإصابة أكثر من 8000 حالة بحمى الضنك والحميات الأخرى، في مديرية الجراحي، جنوب شرق محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أكتوبر الماضي.

وأشار بيان للمنتدى الوطني للطفولة والشباب في اليمن، امس، إلى أن الأوبئة والأمراض، ومنها حمى الضنك والملاريا، تفتك بأرواح المدنيين في المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات بالحديدة غرب اليمن، وبالذات في مديريتي الجراحي وزبيد، لافتة إلى أن إحصاءات مركز الترصد الوبائي تشير إلى ارتفاع عدد الوفيات خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى 45 حالة وفاة، من أصل 8000 حالة مصابة بالضنك والملاريا، ومعظمهم من الأطفال في مديرية الجراحي فقط.

واستنكر المنتدى ما تشهده تلك المناطق من أوضاع كارثية بالنسبة للطفولة، وتفشي الأوبئة والأمراض بسبب تعمد الميليشيات الحوثية عدم مكافحة هذه الأمراض والأوبئة بمناطق سيطرتها، والذي يندرج ضمن أساليبها في قتل اليمنيين.