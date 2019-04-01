مطالبات باطلاق سراح 1800 معتقل بسجون الحوثيين وزير انقلابي يهاجم قيادات الحوثي ويصفهم باللصوص أمراض ظهرت في اليمن كان العالم قد نسيها قريباً .. انتفاضة شعبية في صنعاء كتائب القسام تكشف تفاصيل استهداف حافلة جنود إسرائيليين دعوات لتحرك حكومي عاجل لإنقاذ معالم مدينة «عدن» عقب موافقة ولي العهد... حدث استثنائي تشهده السعودية لأول مرة عاجل..إندلاع إشتباكات عنيفة بـ«عدن»..تفاصيل «مأرب» تودع شهداء الهجوم الصاروخي الغادر ”الاصلاح“ يشدد على ضرورة عودة الحكومة الى ”عدن“
طالبت رابطة أمهات المختطفين بالإفراج عن 1800 مختطف ومخفي في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت الرابطة إن 450 من المعتقلين مر على اعتقالهم 4 سنوات، فيما تنتظر أسرهم وذويهم أن تنتهي هذه المعاناة التي حرمتهم طعم الحياة وفرقت شمل عائلاتهم، وجعلت من أفراحهم أكواماً من الحزن، إلى جانب «ما حلّ بحياة المختطفين والمعتقلين من دمار، فقد توقفت حياتهم العلمية والعملية وحاصرتهم ظلمات السجن، وأصابتهم الأمراض، وباتت الأخطار تحدق بحياتهم دون حماية».
وأضافت الرابطة في بيان لها «أربعة أعوام من إطالة أمد الخطف والإخفاء من دون مسوغ قانوني لمئات المواطنين المدنيين الأبرياء في شمال الوطن وجنوبه، يتجرعون التعذيب والمرارة من خلف القضبان وتخذلهم المنظمات الحقوقية والإنسانية». وفي وقفة لها أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء الأحد، حملت «جماعة الحوثي سلامة أبنائها»، ودعت «الأمم المتحدة والمفوضية السامية للضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها».
وناشدت الأمهات «اليمنيين السعي مع أمهات المختطفين والمخفيين قسراً لإنقاذهم وإطلاق سراحهم، والضغط الفردي والجماعي إعلامياً وحقوقياً واجتماعياً وقانونياً حتى الإفراج عنهم، فمن حقهم ينعموا بالحرية وتنعم قلوبنا بالسلام».