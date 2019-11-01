قريباً .. انتفاضة شعبية في صنعاء

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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توقع وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، لن تكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية التي تشهدها إيران والعراق ولبنان، ومحورها مواجهة السياسات الإيرانية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، مساء الأحد، أن الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المحافظات الإيرانية بعد انتفاضتي العراق ولبنان تؤكد المأزق الذي يعانيه نظام إيران وسقوط مخططاته في الهيمنة على المنطقة.

وأكد أن ذلك نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي انتهجها النظام الإيراني وتوجيهه ثروات البلد لصالح ميليشياته الطائفية وسياساته التخريبية في المنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن اليمن لن يكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية في المنطقة، ومحورها مواجهة السياسات الإيرانية التي أنتجت الفشل داخليا والفوضى والإرهاب خارجيا.

وأضاف: "الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيا_الحوثية لن يظل مكتوف الأيدي وسيلتحق قريبا بهذه الانتفاضة".

وتصاعدت الاحتجاجات بشكل كبير في مدن ايران بسبب لجوء الحكومة لرفع أسعار الوقود.

ورغم أن الاحتجاجات اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود فإن المتظاهرين رددوا شعارات تندد بتدخلات إيران في العراق ولبنان، وإنفاق الأموال على دول الجوار فيما يعانون من أزمات اقتصادية.