عقب موافقة ولي العهد... حدث استثنائي تشهده السعودية لأول مرة

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن استضافة المملكة لحدث استثنائي لأول مرة عبر تاريخها، عقب الحصول على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة. اشكر مولاي وسيدي ولي العهد".
"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر.
ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.