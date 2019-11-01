عاجل..إندلاع إشتباكات عنيفة بـ«عدن»..تفاصيل

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أفادت مصادر محلية قبل قليل بالعاصمة المؤقتة عدن باندلاع إشتباكات عنيفة في مديرية دار سعد شمالي عدن.
وذكرت المصادر لمارب برس بأنها سمعت اصوات أسلحة خفيفة ومتوسطة في اماكن متفرقة من المدينة.
وأضافت المصادر بأن الاشتباكات يعتقد بأنها بين عناصر مليشيات الانتقالي وعناصر مسلحة أخرى.
ولم يتسنى للمصادر حتى كتابة هذا الخبر معرفة المزيد من التفاصيل.