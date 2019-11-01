”الاصلاح“ يشدد على ضرورة عودة الحكومة الى ”عدن“

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ان ”عودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن يعزز جهود الحكومة ومؤسساتها في تحقيق الأمن واستقرار وتقديم الخدمات“.

جاء ذلك خلال لقاء ”اليدومي“ بالسفير الفرنسي لدى بلادنا كريستيان تستو، حيث بحث الطرفان جملة من القضايا، لا سيما ما يتعلق باتفاق الرياض وسبل تنفيذه لما يخدم اليمن وأمنه واستقراره ووحدته.

وأكد ”اليدومي“ تأييد الإصلاح للاتفاق بما يحقق المصلحة العليا لليمن، ويوحد جهود اليمنيين لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، منوها بحرص القيادة السعودية على لملمة صفوف اليمنيين، والحفاظ على اليمن وأمنه ووحدته.

بدوره أكد السفير الفرنسي كريستيان تستو، على موقف بلاده الداعم لاتفاق الرياض، والعمل على تنفيذه وفق الخطة الزمنية المقرة.

وجدد التأكيد على دعم فرنسا للشرعية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي والاغاثي.

وأشار تستو إلى أن موقف بلاده الثابت والداعم للحل السلمي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، بما يحقق آمال اليمنيين وتطلعاتهم.