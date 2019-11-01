شاهد بالفيديو.. اغتيال مواطن واحراق جثته بـ”عدن“

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أقدم مسلحون مجهولون في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، على اغتيال مواطن ثم احراقه داخل سيارته في مديرية خور مكسر.
مصادر امنية، قالت ان المواطن ”علي حسن“ قتل، اليوم، في حي اكتوبر بمديرية خور مكسر بعملية اغتيال غادرة استهدفته اثناء ماكان متواجدا في سيارته بالقرب من مستوصف العيون في المديرية.
واوضحت ان ”مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم عليه واردوه قتيلاً داخل سيارته، ثم أضرموا النيران في السيارة لاحراق جثته واخفاء معالم جريمتهم قبل ان يلوذون بالفرار“.
وهرع الاهالي لاخماد النيران المشتعلة بداخل السيارة بعد احتراق الجزء الامامي منها ليتفاجئوا بوجود المجني عليه يشتعل بداخلها، بحسب المصادر ذاتها.
ومنذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن عقب انقلابهم على الحكومة الشرعية في العاشر من اغسطس الماضي تزايدت حوادث الاغتيالات وجرائم السطو المسلح والاستيلاء على الاراضي والممتلكات من قبل مجاميع محسوبة على المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.