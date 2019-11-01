تفاصيل لقاء هام جمع ”سلطان العرادة“ برئيس الحكومة في الرياض.. دعم كامل ومشاريع تاريخية وتحرك قادم سيغير موازين الاقتصاد الوطني

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة لمحافظة مأرب، بما فيها في مجال البنى التحتية خاصة مطار مأرب ومشاريع الطرق الحيوية وغيرها.
ونوه رئيس الوزراء الى ما تحظى به محافظة مأرب من اهتمام لدى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، نظرا لما قدمته من نموذج متميز في تحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ضمن مخططها التخريبي الذي استهدف اليمن واليمنيين دون استثناء.
وأشاد معين عبدالملك خلال لقائه، اليوم، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بجهود السلطة المحلية وكافة الأجهزة المختصة في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استئناف تصدير النفط الخام، بما يعود بالفائدة على المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد رييس الوزراء دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب على مستجدات الأوضاع في المحافظة على ضوء الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، والاحتياجات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط، في إطار الأولويات الملحة والعاجلة خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين، والنازحين في المحافظة.
بدوره، ثمن محافظ مأرب الدعم الحكومي المستمر لقيادة السلطة المحلية ومتابعة رئيس الوزراء اليومية لمستوى الأداء وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات.
وأشار ”العرادة“ إلى ان الجهود جارية وبوتيرة عالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، بما فيها الممولة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.