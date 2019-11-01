تعرض مسؤول عسكري رفيع لمحاولة اغتيال بمأرب

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أفاد مصدر أمني بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بنجاة مسؤول عسكري رفيع من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته.
وقال المصدر لـ”مأرب برس“، ان عبوة ناسفة زرعت في سيارة مدير دائرة الإمداد والتموين في الجيش اليمني العميد الركن عبدالله السقلدي، وانفجرت قرب معسكر "صحن الجن".
وأكد المصدر عدم إصابة العميد "السقلدي" بأي أضرار، واقتصرت الأضرار فقط في سيارته.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف مقرا عسكريا أسفر عن مقتل 6 بينهم قيادات عسكرية.