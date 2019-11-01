ممثل أمريكي يحقق حلم 1750 من أبناء ضحايا الحروب

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حقق الممثل والمخرج السينمائي الأمريكي جاري آلان سينس حلم 1750 طفلاً من أبناء ضحايا الحروب عبر اصطحابهم في رحلات مجانية إلى مدينة ديزني لاند للألعاب الترفيهية بولاية كاليفورنيا.

ويستخدم آلان شهرته وثروته لتعزيز الأعمال والمؤسسات الخيرية وحل المشاكل الاجتماعية، وتعد "جولة ديزني" وسيلة وجدها الممثل الأمريكي لشكر وتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.

وقال آلان الذي دشَّن مؤسسة "جاري سينس" لمساعدة أسر ضحايا الحرب: "رغم أننا لا نستطيع أن نفعل ما يكفي لإظهار الامتنان لمناصري أمتنا، إلا أنه يمكننا دائما فعل المزيد".

وتمَّ إطلاق مبادرة "Snowball Express" في عام 2017، والتي تهدف إلى تكريم الجنود الأمريكيين من خلال اصطحاب أطفالهم في رحلات مجانية بنسبة 100% إلى مدينة ديزني الساحرة والتي تعد حلم العديد من الأطفال حول العالم.

وحققت المؤسسة خلال عامين، حلم أكثر من 1750 طفلاً لمعرفة ديزني، ويتم اصطحابهم أيضًا إلى مدينة ملاهي "أورلاندو" بولاية فلوريدا في رحلة تستغرق 5 أيام.

وقدَّم جاري آلان سينس 40 شخصية خلال 4 عقود من العمل السينمائي والدرامي، وأحد أبرز أدواره هو الملازم "دان" في الفيلم الملحمي "فورست جامب"، والذي كان من بطولة توم هانكس.

وتعد أشهر أعماله في هوليوود، فيلم "فوريست جامب" عام 1994، "أبولو 13" عام 1995، "انتظار المعجزة" عام 1999، والعمل الدرامي "سي إس آي نيو يورك" في الفترة من 2004 حتى 2013، ومسلسل "كريمنالز مايندز" من 2015 إلى 2017، ليقرر بعد ذلك تكريس حياته للأعمال الخيرية.