عدن نت مشروع رئاسي يختفي من خارطة التنفيذ .. والحوثيون يعلنون عن نجاحات عالمية لليمن في مجال خدمات الانترنت

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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قبل عام وأربعة أشهر من تاريخ اليوم أعلن مدير عام الاتصالات في العاصمة عدن عبدالباسط الفقيه، إن شركة «عدن نت» تمتلك كل الإمكانيات وقال أن الشركة ستغطي خدماتها محافظة عدن كمرحله أولى، وسيتم تمديد الخدمة للمحافظات المجاورة، لحج وأبين والضالع’ إضافة إلى شبوة وحضرموت، ثم مأرب.

حتى اللحظة لم يتحقق من ذلك شي , ولم تستطع عدن نت تجاوز بضعة حارات في مدينة عدن .

تدشين رئاسي ومبلغ ملياري

في يوم الاثنين 18 يونيو 2018 دشن الرئيس هادي، ومعه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر – يومها - حزمة من المشاريع الخدمية في مجال الاتصالات والإنترنت وفي مقدمتها مزود خدمة الانترنت (عدن نت) وشبكة عدن للإنترنت اللاسلكي ومركز عدن للسيطرة والتحكم وسنترال عدن للوسائط المتعددة وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي والتابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بتمويل حكومي بنحو مائة مليون دولار أمريكي شامل المشروع والتجهيزات المصاحبة وبكفاءات وخبرات يمنية خالصة" قرابة 600" مليار ريال يمني , حتى اللحظة لم ترى النور .

مأرب برس رصد الموقع الالكتروني الخاص بعدن نت , فوجده خاويا هاويا , أخر خبر فيه عن نشاط شركة عن نت قبل أكثر من شهرين وهو خبر موجه " زبائن الشركة وتفيدهم بان عدن نت تعمل بوتيرة عالية من أجل إعادة خدماتها في المناطق المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة بمدينة عدن ، وتحديدا مديرية صيرة ).

عدن نت ينظر إليه اليوم كواحد من أكثر مشاريع الفساد في صفوف الشرعية التي يحتم علي رئيس الوزراء الحالي او من سيحل في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق الرياض بسرعة فتح تحقيق عاجل حول هذا المشروع الوهمي .

الحوثيون يفاخرون بإنجاز عالمي في الانترنت في اليمن

وفي خضم هذا الفشل لعدن نت ,اليوم فاخر الحوثيون بإنجاز جديد في مجال خدمات الانترنت .

حيث قاموا بنشر تقريرا نسبوه لواحد من أشهر المواقع العالمية , حيث أفاد التقرير أن اليمن حصد تقدما في مركزين في سرعة الإنترنت, وفقاً لموقع المؤشر العالمي سبيديست.

ونقلت وكالة سبأ النسخة الحوثية قولها "أوضح أحدث تقرير لموقع سبيديست غلوبال أندكس “speedtest”، المتخصص في قياس مؤشرات سرعة الإنترنت عالمياً، عن تقدم ترتيب اليمن في سرعة الإنترنت الأرضي ADSL بمركزين، كمؤشر قياس عالمي يؤكد مستوى تحسن خدمة الإنترنت المقدمة في اليمن.

وأشار المؤشر العالمي سبيديست الذي يعتمد على تحليل متعمق للتغيرات في الأداء العالمي للإنترنت باستخدام مؤشر (Global Speedtest) للنطاق العريض إلى أن اليمن تقدم مركزين على المستوى العالمي خلال شهر أكتوبر الماضي في تقديم سرعات الانترنت بمتوسط سرعة داونلود وآبلود 3.94 ميجابايت في الثانية.

واحتل اليمن المرتبة 172، في خدمة الإنترنت الثابت “الأرضي” ADSL ، وتلاها الجزائر في المرتبة 173.

ونوه بيان صادر عن المؤسسة العامة للاتصالات بأن تقدم اليمن مركزين في أداء الإنترنت النطاق العريض يأتي ضمن تحسين شبكة الإنترنت والتوسعات وأداء الخدمة بالإضافة إلى تقديم خدمات الفايبر والتي تعتبر خدمات جديدة للمشتركين عبر الألياف الضوئية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج اليمن في قائمة التصنيف الدولي لموقع سييد غلوبال أندكس “speedtest” لسرعة الإنترنت منتصف العام الماضي ، بعد أن شهدت الشبكة الوطنية للاتصالات في اليمن العديد من التحسينات والتطويرات التقنية والفنية وإدخال سعات دولية إضافية أسهمت في تحسين الخدمة وزيادة سرعة الإنترنت.

وأدرج اليمن بشكل تلقائي في قائمة التصنيف بعد وصول الخدمة للمستويات المتعلقة بالمعايير الدولية لمؤشرات القياس الدولي لسرعة الإنترنت عالمياً .