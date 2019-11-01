مصير طن ونصف من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين .. أين تم ضبطها؟

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أتلفت المنطقة العسكرية الخامسة السبت، طن ونصف من الحشيش، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية، لدى مهربين تابعين لمليشيا الحوثي.
وقال مصدر عسكري لـ"المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان قوات الجيش ضبطت الف وخمس مئة كيلو من الحشيش في عدة حملات أمنية، ضد مهربين تابعين لمليشيا الحوثي شمال محافظة حجة.
وأضاف المصدر ان مليشيا الحوثي تعتمد على الحشيش كمصدر تمويل لقياداتها و مشرفيها وعصاباتها الارهابية ، مؤكدا ان المنطقة العسكرية الخامسة قيادة وافرادا على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.
وأتلفت الأجهزة طن ونصف من الحشيش بحضور استخبارات المنطقة وممثلين عن النيابة العسكرية في المنطقة ومركز العمليات المشتركة.
يأتي هذا بعد نحو عام ونصف على اتلاف كميات من الحشيش كانت مليشيا الحوثي كدستها في مدينة ميدي قبيل تحريرها مطلع أبريل من العام الماضي.