شبوة.. توجيهات عاجلة لإنجاز وافتتاح أحد أهم مشاريع الشرعية الحيوية

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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شدد محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الاحد على ضرورة التسريع في إستكمال ما تبقى من عملية ومشروع إعادة تأهيل مطار عتق الدولي.

جاء ذلك خلال ترأسه لقاء مشترك للجنتي المناقصات والاشراف على تأهيل المطار، بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير امن المحافظة العميد عوض الدحبول .

ووجه المحافظ بضرورة سرعة البت في شراء وتركيب ماتبقى من الاجهزة الرقمية الحديث الخاصة بالتفيش والرقابة الاكترونية على امتعة المسافرين بالمطار، واستكمال منظمومة البنى التحتية لخدماته الارضية والملاحية وفتح مكتب للهجرة والجوازارت بالمطار .. مشددا على اهمية الشروع في عملية التوسعة لمداخل مدرجات المطار حتى يتمكن من استيعاب حركة اكبر الطائرات .

كما وجه محافظ شبوة بن عديو لجنة المناقصات بالمحافظة بضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بسور المطار وانزال الاعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا .

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام المطار سالم حامد المراحل التي تم انجازها من عملية التأهيل الشاملة للمطار .. مشيراً إلى أنه تم إستكمال عملية التأثيث وتركيب شبكتي تكييف مركزية ورقابة الاكترونية وتركيب اجهزة ملاحية لقياس سرعة الرياح والضغط وتسجيل حالتيهما رقميا .