سعوديون تجرفهم مياه السيول وتدخل للشرطة لإنقاذهم .. صور

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 384

تمكنت وحدة تابعة لقيادة شرطة البادية الأردنية من إنقاذ 4 أشخاص يحملون الجنسية السعودية انقلبت سيارتهم إثر ارتفاع منسوب المياه بمنطقة وادي راجل في الأزرق (شرق المملكة).

وأفاد الأمن العام في بيان بأن الوحدة تحركت إلى المنطقة، وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته، مؤكدًا أن حالتهم العامة جيدة.

بدوره شكر الناطق باسم السفارة السعودية في الأردن عبدالسلام العنزي، الجهات التي أسهمت في إنقاذ مواطني بلاده.

وقال العنزي في تغريدة على تويتر: ”تم اليوم انقاذ 4 سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الأهالي وذلك بعد أن جرف السيل سيارتهم بجانب طريق الأزرق، وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة وهم بخير الآن“.