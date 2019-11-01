طالب سعودي يقتل زميله بطعنة في القلب داخل مدرسة

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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن طالبًا سعوديًا، يدعى خالد بن حمد النهدي، توفي بعد أن سدد له زميله طعنة في القلب؛ إثر شجار بينهما داخل مدرسة، بمحافظة شرورة، في نجران.
ونقلت صحيفة سبق عن مصادر محلية قولها، إن الطالب ”توفي بعد أن طعنه زميله داخل مدرسة متوسطة في محافظة شرورة“.
من جانبها أشارت صحيفة خبر عاجل، المحلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الطالب الضحية ”اسمه خالد بن حمد النهدي“.
وأضافت أنه ”قتل بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة أبوهريرة المتوسطة بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران“