برقية من الرئيس هادي الى سلطان عُمان وأخرى الى جلالة الملك

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاحد، برقية تهنئة الى سلطان عُمان قابوس بن سعيد،هنأه فيها بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وعبر الرئيس هادي في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة الوطنية.

وبحسب وكالة سبأ ، تمنى هادي لسلطان عمان موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس ،هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال رئيس الجمهورية في البرقية"يطيب لي ان اعرب لجلالتكم عن احر التهاني واطيب التبريكات بهذه المناسبة..متمنياً لكم موفور الصحة والسعاد ،ولحكومة وشعب مملكة المغرب الشقيق التقدم ومزيداً من الرقي والازدهار على كافة الصعد".