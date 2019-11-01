انهيار مفاجئ للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي والعملات الأخرى

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انعكست الخلافات السياسية , وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض بجوانب سلبية على الاقتصاد اليمني تمثل في هبوط متسارع للريال اليمني أمام العملات الأخرى , حيث سجل اليوم الريال اليمني هبوطا هو الأكبر طيلة الأسابيع الماضية , وسجل سوق العملات الأسعار التالية لليوم الاحد : 17 نوفمبر 2019م على النحو التالي :
أسعار الشراء
السعودي : 152
الدولار : 578
الإماراتي : 154.5
أسعار البيع
السعودي : 153
الدولار : 584
الإماراتي : 157