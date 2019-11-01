انهيار مفاجئ للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي والعملات الأخرى

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 328

انعكست الخلافات السياسية , وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض بجوانب سلبية على الاقتصاد اليمني تمثل في هبوط متسارع للريال اليمني أمام العملات الأخرى , حيث سجل اليوم الريال اليمني هبوطا هو الأكبر طيلة الأسابيع الماضية , وسجل سوق العملات الأسعار التالية لليوم الاحد : 17 نوفمبر 2019م على النحو التالي :

أسعار الشراء

السعودي : 152

الدولار : 578

الإماراتي : 154.5

أسعار البيع

السعودي : 153

الدولار : 584

الإماراتي : 157