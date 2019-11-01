تصعيد انتقالي خطير ومحاولات لتفجير الوضع والقوات الحكومية تتحرك

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت مديرية حبان بمحافظة شبوة اليوم الاحد توترا عسكريا وامنيا كبيرا ، على اثر اقدام مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي باستحداث نقاط عسكرية.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان التوتر العسكري بين القوات الحكومية وقوات مايسمى النخبة الشبواينة التابعة للإنتقالي والمدعومة من الامارات ، تصاعد خلال الساعات الماضية في مديرية حبان بمحافظة ‎شبوة.

وطبقا للمصدر فقد انتشرت ‏قوات الأمن الحكومية وبسطت سيطرتها الأمنية في مديرية حبان بشبوة وقامت بحملة امنية لمنع حمل السلاح في المديرية.

وامس استحدثت مليشيات النخبة نقاط عسكرية في حبان، واختطفت عددا من المواطنين ، في خرق واضح لمضامين اتفاق الرياض.

حيث استحدثت ، صباح امس السبت، نقاط تقطع للمسافرين في منطقة العرم على الخط الرابط بين محافظات ( شبوة - أبين - عدن ) بمديرية حبان بشبوة.

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة إن الميليشيات بقيادة المدعو عبدالله البوحر احد ضباط ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية واحد المقربين من المقدم محمد سالم البوحر قائد اللواء الثالث نخبة الشبوانية ، منعت المسافرين من تلك المحافظات ومحافظات شمالية من العبور ، اضافة الى اختطاف عدد منهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة .

وأشارت إلى أن استحداث النقاط في مناطق لايوجد فيها تواجد عسكري لقوات الجيش الوطني يأتي بعد يوم من استحداث نقطة أخرى في مديرية رضوم لوقت قصير قامت فيها الميليشيات الانتقالية بنهب عدد من المسافرين من أبناء بعض المحافظات الشمالية على خط شبوة- المكلا.