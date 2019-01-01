خبر سيء لليمنيين الراغبين في السفر الى مصر

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اعلن مسئول في السفارة اليمنية بالقاهرة تعليق السلطات المصرية العمل بالقرار الذي يسمح بدخول مصر دون الحصول على فيزا مسبقة ابتداءا من اليوم الاحد .
وكتب المستشار ابراهيم الجهمي رئيس شؤون المغتربين اليمنيين بسفارة القاهرة في منشور اطلع عليه مأرب برس على صفحته في فيسبوك «تم تعليق قرار دخول المواطنين اليمنيين وغيرهم والمقيمين بدول الخليج العربي والاتحاد الاوربي وامريكا وكندا الى مصر دون فيزة مسبقة حتى اشعار آخر».
ولاقى قرار التعليق هذا انتقادات واسعة ، وقال ناشطون يمنيون ان مصر علقت القرار قبل ان تسمح بتطبيقه .
فيما هاجم اخرون الحكومة اليمنية وقالوا انها لا ترعى مصالح اليمنيين في الخارج ولا تعمل على تسهيل تنقلاتهم خارج اليمن.