برئاسة العيسي .. الاتحاد اليمني لكرة القدم ينافس على إحدى جوائز الاتحاد الآسيوي هذا العام

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أختيار الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي يترأسه الشيخ احمد صالح العيسي ضمن المرشحين لجوائزه السنوية للعام الحالي 2019م كأفضل اتحاد طامح.

وحدد الاتحاد الآسيوي في إعلانه الأخير المرشحين للفوز بحوائزه وجوائز رئيس الاتحاد السنوية ضمن اهتمامه الدائم باللاعبين البارزين والأفضل وكذا الاتحادات الكروية التي تسعى لتطوير مستويات منتخباتها الوطنية وتحقق نجاحات ملموسة وواقعية يتم تقييمها على ضوء نتائج منتخباتها في البطولات التي يقيمها الاتحاد الآسيوي بمختلف الفئات.

واختار الاتحاد الآسيوي الاتحاد اليمني ضمن ثلاثة اتحادات مرشحة كأفضل اتحادات طامحة.

وجاءت اختيارات الاتحاد الآسيوي التي أعلن عنها كالتالي:

*جائزة أفضل لاعب*

*أولاً: الرجال*

- علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)

- تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

- أكرم عفيف (السد، قطر)

*ثانياً: السيدات*

- لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)

- اشالاتا ديفي (سيثو، الهند)

- ساكي كوماغاي (، نادي أولمبيك ليون واليابان)

*جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا*

- سردار أزمون (إيران)

- ماكوتو هاسيبي (اليابان)

- سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)

*جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات*

- مهدي جاويد (إيران)

- تومواكي يوشيكاوا (اليابان)

- يوشي سيكيغوتشي (اليابان)

*جائزة أفضل لاعب شاب*

*اولاً:السيدات*

كارلي روزتباكت (أستراليا)

وانغ لينلين (الصين)

جون ايندو (اليابان)

*ثانياً:الرجال*

- هيروكي آبي (اليابان)

- لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

- دوان فان هاو (فيتنام)

*جائزة أفضل مدرب*

*اولاً:السيدات*

- كاتايون خوسروار (إيران)

- اساكو تاكاكورا (اليابان)

- نوينغروتاي سراثونغفيان (تايلاند)

*ثانياً:الرجال*

- تسويوشي اوتسوكي (اليابان)

- غو اويا (اليابان)

- تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

*جائزة أفضل اتحاد وطني متطور*

- الاتحاد الإيراني لكرة القدم

- الاتحاد الياباني لكرة القدم

- الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

*جائزة افضل اتحاد صاعد*

- الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم

- اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

- الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

*جائزة افضل اتحاد طامح*

- اتحاد غوام لكرة القدم

- الاتحاد المنغولي لكرة القدم

- الاتحاد اليمني لكرة القدم

*جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين*

*الاتحاد المتطور*

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الماليزي لكرة القدم

*الاتحاد الصاعد*

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

*الاتحاد الطامح*

اتحاد بروناي لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم