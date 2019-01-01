خبر سيء لليمنيين الراغبين في السفر الى مصر برئاسة العيسي .. الاتحاد اليمني لكرة القدم ينافس على إحدى جوائز الاتحاد الآسيوي هذا العام مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج بقطر في تعز من لم يمت بالحرب مات بـ الضنك والسلطات تستنفر بعد إحراق صوره والهتاف بموته .. ماذا قال المرشد الايراني؟ أوكار حوثية سرية في صنعاء للقيام باعمال لا أخلاقية خامنئي يصدم الشعب الايراني بتصريحاته والربيع الفارسي يتسع في مدن إيران احذر .. ثغرة خطيرة بواتساب تسمح بالتجسس عليك بالأسماء..قيادات الحوثي تتساقط خمور مسمومة تقتل5 أشخاص في صنعاء
مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج 24 بقطر (من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر)
اليمن × الامارات
الثلاثاء 26 نوفمبر
الساعة 9:30م
اليمن × قطر
الجمعة 29 نوفمبر
الساعة 8:00م
اليمن × العراق
الاثنين 2 ديسمبر
الساعة 5:30م