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مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج بقطر

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة كأس الخليج 24 بقطر (من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر)

اليمن × الامارات 

الثلاثاء 26 نوفمبر

الساعة 9:30م

اليمن × قطر

الجمعة 29 نوفمبر

الساعة 8:00م

اليمن × العراق

الاثنين 2 ديسمبر

الساعة 5:30م

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