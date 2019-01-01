في تعز من لم يمت بالحرب مات بـ الضنك والسلطات تستنفر

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بإنشاء غرفة عمليات وتسخير كل الإمكانات لمكافحة حمى الضنك.

وبحسب مكتب إعلام محافظة تعز فإن الوكيل المخلافي أصدر منذ اليوم الأول لانتشار وباء حمى الضنك في عدد من مديريات المحافظة، توجيهات عاجلة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة وعلاج الحالات المصابة ، والقيام بمواجهة هذا الوباء ومحاصرته والقضاء عليه.

وذكر أن تلك التوجيهات شملت وكيل المحافظة للشؤون الصحية ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز ومدراء عموم المديريات بالمحافظة .

وشدد المخلافي على المسؤولين القيام بدورهم على أكمل وجه، كون المسؤولية الأخلاقية والوطنية والانسانية تقع على عاتقهم وعلى عاتق الجميع، سلطة محلية ومرافق تنفيذية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني .

وأشار المخلافي إلى تنسيق الجهات المعنية في قطاع الصحة مع الجهات ذات العلاقة ، كالنظافة لرفع كل القمامات المكدسة في بعض الشوارع والحارات ومضاعفة العمل بوتيرة عالية ، ومؤسسة المياه والصرف الصحي لعمل خطة لاصلاح المجاري ومنع أي تسرب منها ، فضلاً عن انفجارها حتى لا تصبح سيلاً في الشوارع والحارات ، وتشكيل فرق عمل لمواجهة طفح المجاري بحسب خطة تشمل كل انحاء المدينة، بالتنسيق مع فروعهم بالمديريات .

وفي السياق ذاته ، قام وكيل أول محافظة تعز، اليوم بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، وأطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين بمرض حمى الضنك، موجهاً إدارات تلك المرافق الصحية بتوفير العناية والعلاجات اللازمة لهم والرفع بأية عوائق إن وجدت ليتم وضع المعالجات والحلول العاجلة لها.

وانتشر مؤخراً فيروس حمى الضنك في مدينة تعز، التي تعاني من تدهور كبير في مرافقها الصحية، في ظل استمرار الحصار على المدينة من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية.