أوكار حوثية سرية في صنعاء للقيام باعمال لا أخلاقية

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تواصل عصابات الحوثي نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن، خصوصاً العاصمة صنعاء.
صحيفة عكاظ السعودية نقلت عن مصادر موثوقة القول ان قيادات حوثية أنشأت أوكارا في منازل داخل الأحياء الشعبية في صنعاء لبيع المخدرات وصناعة وبيع الخمور.
وأفادت بأن المليشيا وجهت قياداتها، خصوصاً التي استقطبتهم من داخل السجون، بالعمل في تجارة الممنوعات والاختطاف وسرقة المنازل، شريطة أن لا يعلنوا أي ارتباط بالحوثي، ومن يفتضح أمره ستتم تصفيته.
وأعلنت المصادر أن 5 أشخاص توفوا أمس الأول بسبب تناولهم خمورا مغشوشة تحتوي على مادة سامة في صنعاء، فيما لا يزال شخصان في العناية المركزة بحالة حرجة.