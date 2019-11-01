خامنئي يصدم الشعب الايراني بتصريحاته والربيع الفارسي يتسع في مدن إيران

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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علق المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي على الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، والتي ترفض رفع الحكومة لأسعار الوقود، متهما "أعداء الثورة"، بالقيام بأعمال تخريب.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله، إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين، داعيا الجهات المعنية لـ"بذل قصارى جهدها للحد من مشاكل هذا المشروع (زيادة أسعار الوقود) للناس قدر الإمكان".

وأضاف: " الثورة المضادة وأعداء إيران هم من يقومون الآن بأعمال التخريب، وهذا يفاقم انعدام حالة الأمن التي يمكن أن تكون أكبر كارثة لأي بلد ومجتمع".

وتشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، منذ الجمعة، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار،.

فيما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن. وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد.

من جهته، قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء إذا ألحق المحتجون على ارتفاع أسعار البنزين أضرارا بالممتلكات العامة.

وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن "الأولوية هي الهدوء وأمن الأفراد"، مشددا على أن "قوات الأمن ستنجز مهمتها باستعادة الهدوء إذا استمرت الهجمات على الممتلكات العامة والخاصة".