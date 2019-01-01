بالأسماء..قيادات الحوثي تتساقط

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قتل 3 قياديين حوثيين في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك مع الجيش اليمني الوطني.
وبحسب صحفية عكاظ السعودية فقد اعلنت مصاد عسكرية أن المليشيا خسرت 3 من كبار قادتها الذين تلقوا تدريبات على أيدي قوات «الباسيج» في طهران خلال السنوات الماضية، ضمن مجموعة يقدر عددها بـ200 شخص.
وأضافت المصادر أن القياديين «أبو الرضا» و«أبو طالب السفياني» قتلا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الملاحيظ برفقة عدد من مسلحيهم. وأفادت أن القيادي الحوثي حسن محمد الوشلي المكنى «أبو سليمان» قتل مع نجله المكنى «أبو حسن» في الضالع. وأكدت أن مستشفى الثورة بذمار يستقبل يومياً عشرات الجثث من القتلى قادمة من الضالع وصعدة، وأن غالبية القتلى ينتمون إلى المحافظة.