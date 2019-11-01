آخر الاخبار

بالأسماء..قيادات الحوثي تتساقط خمور مسمومة تقتل5 أشخاص في صنعاء  تعرف على مصير مواطن يمني روج لأدوات جنسية بالسعودية الصحة العالمية تحذر.. 700 الف يمني يواجهون خطر الموت 2 مليون امرأة نازحة منذ بدء الحرب فوائد مذهلة لترك السكر لمدة 20 يوم؟ وسيلة لمنع الحمل «تحمي» النساء من السرطان جريمة قتل «حوثية» بشعة تهز«صنعاء»والضحية مالك «كافتيريا» بمشاركة الآلاف .. مظاهرة حاشدة في تربة «تعـز»تطالب بإخلاء المدينة من المسلحين والقبض على كافة المطلوبين أمنيا نجل وأرملة شاه إيران يوجهان رسالة قوية لنظام الملالي إثر الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد

سبأفون .. أصالة وتواصل

خمور مسمومة تقتل5 أشخاص في صنعاء 

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-صنعاء
عدد القراءات 418

   

لقي خمسة أشخاص على الأقل، حتفهم، بسبب تعاطيهم خمور مغشوشة تحتوي على مواد سامة في العاصمة صنعاء فيما لايزال آخرون يصارعون الموت في العناية المركزة.

وقال مصدر طبي إن خمسة شبان توفوا في العاصمة صنعاء نتيجة تناولهم خمور مغشوشة تحتوي على مواد سامة، فيما لا يزال اثنين في العناية المركزة بحالة حرجة.

وقال مصدر طبي اخر فس مستشفى الشرطة بصنعاء ان الشبان هم من فراد وضباط من المنطقة الأمنية بهبرة بصنعاء ، ومدمنين على نوع من أنواع الخمور المحلية الصنع تحتوي على نسبة عالية من المواد المخدرة القاتلة، منها مادة الإسبرت الخام.

 

كما أكد مصدر أمني أن التحقيقات لا تزال جارية، وقد تم إغلاق أحد المطاعم على ذمة التحقيق، بسبب أن رجال الأمن المتوفيين تناولوا وجبة العشاء فيه، في اليوم الذي شهد حادثة الوفاة. 

 

كما أوضح المصدر أنه إذا أثبتت التحقيقات أن سبب الوفاة هو مادة الإسبرت فسيتم فتح المطعم والإفراج عن صاحبه المحتجز على ذمة القضية.

إقراء أيضاً
بالأسماء..قيادات الحوثي تتساقط
الصحة العالمية تحذر.. 700 الف يمني يواجهون خطر الموت
جريمة قتل «حوثية» بشعة تهز«صنعاء»والضحية مالك «كافتيريا»
بمشاركة الآلاف .. مظاهرة حاشدة في تربة «تعـز»تطالب بإخلاء المدينة من المسلحين وا
مفاجئة «حوثية» صادمة للمئات من المعلمين والمعلمات في هذه المحافظة
اللواء «العرادة» يناقش مع مسؤول أمريكي رفيع التطورات على الساحة اليمنية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس