تعرف على مصير مواطن يمني روج لأدوات جنسية بالسعودية

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية في محافظة بيشة، الجمعة، القبض على وافد من الجنسية اليمنية أثناء قيامه بترويج أدوات جنسية محظورة بعد عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر حساب خاص لمحل تجاري متخصص بالتجميل.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”سبق“ المحلية؛ كان الوافد اليمني يساوم بعض ضحاياه ويتحرش بهن، وتم القبض عليه متلبسًا بجوار محل تجاري كان يديره، أثناء استدراجه لإحدى ضحاياه.

وأضافت، أن اليمني كان يقوم بالترويج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة، مستغلًا متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يقوم بعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة؛ بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

ونجحت الجهات المعنية في الإطاحة بهذا الشخص، بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به.