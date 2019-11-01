2 مليون امرأة نازحة منذ بدء الحرب

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أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، ابتهاج الكمال، أن الحرب الدائرة بالبلاد تسببت في نزوح أكثر من 2 مليون امرأة.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية "الرسمية" عن الكمال، قولها إن "الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي ساهمت بشكل كبير بزيادة معاناة المرأة، حيث وصل عدد النساء النازحات إلى أكثر من 2 مليون".
وأضافت أن الحرب "حرمت أكثر من 1.5 مليون امرأة من الخدمات الصحية أثناء الحمل".
ودعت "الكمال"، المانحين الدوليين إلى دعم وتمويل البرامج الخاصة بالمرأة في كافة المجالات، بما في ذلك برامج الحماية والسلامة والمشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة.
واستعرضت ما تتعرض له المرأة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "الحوثيين"، من قتل وسجن واضطهاد ونزوح وحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية.
ودعت الكمال، المنظمات الدولية والأمم المتحدة لإدانة ما تتعرض له المرأة في المحافظات غير المحررة، واتخاذ إجراءات حمايتها.