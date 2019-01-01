فوائد مذهلة لترك السكر لمدة 20 يوم؟

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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من منا لا يحب السكر لا سيما الابيض الذي يحلي الطعام ويضيف نكهة خاصة على حلوياتنا العربية؟ لكن في الواقع، يعتبر السكر الابيض من المواد الواجب الامتناع عن تناولها واستبدالها باخرى طبيعية نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة وهذا ما كنا قد كشفناه لك عندما تطرقنا الى موضوع عدد السعرات الحرارية في السكر. وفي ما يلي نقدم لك فوائد ترك السكر لمدة 20 يوم.

5 فوائد لترك السكر 20 يوماً!

هل تحب السكر ويصعب عليك استبداله بالمحليات الطبيعية كالعسل؟ حاول ان تتخلي عنه لمدة 20 يوما اذا لتتنعم بالفوائد الـ5 التي سنذكرها في ما يلي.

فبعد ان كنا قد كشفنا لك فوائد السكر البني الصحية، ها اننا نستعرض لك فوائد ترك السكر لمدة 20 يوم:

انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم: من اولى فوائد ترك السكر لمدة 20 يوم، هو انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم والذي ثبت انه ينخفض بمعدل 10% في غضون 20 يوم من الامتناع عن تناول السكر.

زيادة النشاط: صحيح ان السكر يمد الجسم بالطاقة، الا ان مفعوله سرعان ما يتلاشى ويزول ويتحول الى خمول. وقد ثبت ان الامتناع عن تناول السكر مدة 20 يوم واستبداله بالمحليات الطبيعية كالفواكهة يزيد من نشاط الجسم.

نضارة البشرة: قد تتفاجئ، لكن ثبت ان الامتاع عن تناول السكر مدة 20 يوما يعيد النضارة والاشراقة الى بشرتك

فقدان الوزن: من اهم فوائد ترك السكر لمدة 20 يوم، هو المساهمة في انقاص الوزن وحرق الدهون، لان السكر يساعد على تخزين الدهون في الجسم

النوم المنتظم: اخيرا، ثبت ان استهلاك السكر يزيد من افراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب اضطربات في النوم، وبالتالي فان الامتناع عن تناول السكر يساعد في حصولك على نوم منتظم ويمنع الارق.