وسيلة لمنع الحمل «تحمي» النساء من السرطان

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت دراسة حديثة أن حقنا شائعة لمنع الحمل تحمي النساء من سرطان عنق الرحم. وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكد علماء من جامعة «هيوستن» في ولاية تكساس الأمريكية أن القوارض، التي حصلت على حقن Depo-Provera، كانت محمية من المرض، وأوقفت أجسامها الخلايا السرطانية في مساراتها.

وأعطى العلماء مجموعة من الفئران العقار الذي يحمل مسمى medroxyprogesterone acetate، بعد أن ظهرت عليها علامات مبكرة من سرطان عنق الرحم.

ما أوقف نمو السرطان التدريجي، وتقلصت الأورام. وخلص الباحثون في نتائج الدراسة المنشورة في «المجلة الأمريكية لعلم الأمراض» إلى أن حقن Depo-Provera تحمل فائدتين في الوقت ذاته، إذ تمنع الحمل غير المرغوب فيه، وتوقف تطور سرطان عنق الرحم، إذ تعمل الحقن عن طريق منع المبايض من إطلاق البويضات، والحيلولة دون انتقال الحيامن إلى داخل الرحم.