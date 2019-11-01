مفاجئة «حوثية» صادمة للمئات من المعلمين والمعلمات في هذه المحافظة

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أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية على إستبعاد وفصل مئات المعلمين والمعلمات من أبناء محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وأكدت مصادر مطلعة رفع سلطات المليشيا الحوثية في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لقرابة 800 معلم ومعلمة لفصلهم من الوظيفة العامة.
وأسقطت المليشيا المئات من المعلمين والمعلمات من كشوفات "نصف راتب" شهر ديسمبر 2017م، استهدفت معارضين للمليشيا وآخرين لهم مواقف مناوئة من فعاليات وتوجيهات المليشيا الأيام الماضية.
المصادر أكدت عزم مليشيا الحوثي الإنقلابية استبدال المعلمين والمعلمات المفصولين بعناصر من مليشيا الحوثي أو الموالين لها في مشهد يؤكد "حوثنة وملشنة التعليم".