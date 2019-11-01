اللواء «العرادة» يناقش مع مسؤول أمريكي رفيع التطورات على الساحة اليمنية

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم السبت خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، عدداً من القضايا المتعلقة بالتطورات على الساحة اليمنية والدور الأمريكي في دعم الشرعية المعترف بها دولياً في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والجهود المبذولة لاستشراف آفاق تحقيق السلام وإعادة الاعمار.

وأكد المحافظ العرادة خلال اللقاء على أن الشعب اليمني يتوق للسلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216" .

وقال: إن الشعب اليمني شعب مسالم بطبيعته، لكنه عانى خلال السنوات الخمس الماضية من ويلات الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية عليه في كل المحافظات ، عقب انقلابها على الشرعية واستيلائها على مؤسسات الدولة ونهب السلاح من المعسكرات ومقدرات الدولة وممتلكات المواطنين والشركات والجمعيات والهيئات والصناديق ، وانطلقت نحو محافظات الجمهورية للاستيلاء عليها تحت قوة السلاح وتدمير كافة البنى التحتية، وما تقوم به من أعمال تنكيل وبطش بكل من يخالفها ويرفض انقلابها ومشروعها الفكري المدعوم من إيران.

وأشار محافظ مأرب إلى التحديات التي تواجهها السلطة المحلية في المحافظة بعد استقبالها لأفواج كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والذين هجرتهم المليشيات الحوثية قسراً من منازلهم وقراهم ومارست بحقهم وأسرهم أبشع الجرائم والانتهاكات ، حيث شملت التحديات مختلف المجالات الإنسانية، والصحة والتعليم، والمياه، والكهرباء، والطرقات، وغيرها من الخدمات العامة التي كانت ضعيفة في الأساس، والبنى التحتية التي كادت تكون منعدمة في أغلبها.

ولفت المحافظ العرادة إلى الاستهداف المستمر من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية للسكان المدنيين الآمنين في الأحياء المكتظة بالسكان بعاصمة المحافظة بالصواريخ البالستية والمقذوفات المختلفة ، والتي أودت بحياة العشرات من النساء والأطفال النازحين والذين قدموا إلى المحافظة بحثاً عن الأمن والخدمات العامة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن والجهود الأممية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.