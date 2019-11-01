عرض قطري لشراء نابولي الإيطالي بهذا المبلغ

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن جهات في العائلة الحاكمة في قطر، قدمت عرضا مغريا لشراء نادي "نابولي" الإيطالي بمبلغ 560 مليون يورو.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، الأربعاء، أن عائلة "آل الثاني" الحاكمة في قطر، قدمت العرض في ظل ظروف صعبة يعيشها النادي خلال الوقت الحالي، إذ يعرف الفريق نتائج سلبية في المباريات الأخيرة.

وتقول الشبكة إن رئيس نابولي "أوريليو دي لاورينتس"، يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب بعض الالتزامات، ولم يقم بالرد على هذا العرض.

ووفق صحيفة "ديلي ميل الإنجليزية"، فقد حاولت العائلة القطرية المالكة لنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، شراء نادي روما في الأشهر الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نابولي دخل دائرة اهتمامات الأسرة الحاكمة في قطر، حيث أبدوا رغبة مؤكدة في شرائه، والاستحواذ على ملكيته بشكل كامل، بل ودخلوا في محادثات مبدئية بالفعل مؤخرا لتفعيل رغبتهم وتحويلها إلى حقيقة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن تجرى جولة محادثات متقدمة بين الطرفين في مطلع شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ستتحدد على إثرها إيجابية منح الصفقة من عدمها، ولم يتم كشف النقاب عن هوية اسم أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي يسعى لتملك النادي الإيطالي.