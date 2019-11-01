شابة يمنية تحصل على جائزة دولية .. لنضالها حول زواج القاصرات

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حصلت اليمنية إيمي هتاري على جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان للقيادة والالتزام بتحقيق الحقوق والخيارات.
وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، كرم صندوق الأمم المتحدة للسكان الطفلة ايمي على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي لتكون جزء من حملة تسعى لإيجاد حلول لمشكلة ظاهرة زواج القاصرات.
وهنأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أثناء حضورها حفل التكريم، هتاري على حصولها على هذه الجائرة، معبرة عن سعادتها بالرسائل التي أوصلتها إلى العالم عن حجم معاناة الأطفال من الزواج المبكر.