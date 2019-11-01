لماذا يُجبر المسافرون على فتح نوافذ الطائرة؟ كيف تقرأ رسالة «واتساب» حذفها المرسل؟ 138 ابنا وحفيداً يودعون أكبر معمري اليمن الحكومة اليمنية تبشر وتعلن عن ترتيبات في المحافظات غير المحررة أمام مؤتمر دولي .. وزيرة يمنية تكشف ماذا صنعت الحرب بالمرأة اليمنية صفقة بـ10 مليارات دولار تعيد هذا الرجل لقمة أغنياء العالم مدرب إنتر يتسلم ظرفاً يحتوي على "تهديدات ورصاصة" زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب دولة خليجية عاجل .. مقتل عدد من المقاتلين السودانيين في الحد الجنوبي لسعودية أسعار صرف الدولار والريال السعودي بداية الإسبوع في عدن وصنعاء
هل هناك طريقة لقراءة رسائل «واتساب» التي حذفها أو عدّلها المرسل؟ سؤال يساله البعض , يشترط خبراء تقنيون روس تحميل ميزة نظام الإشعارات على الهاتف الذكي، مؤكدين توافره على هواتف «أندرويد».
ووفق «سبوتنيك»، يمكن إضافة هذه الميزة عبر تطبيق «Notisave» من قوقل ستور.
وبعد تثبيته، اختر «واتساب» من قائمة التطبيقات المتاحة، ما يضمن حفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر التطبيق، حتى لو حذفها المرسل، كما يمكنك من قراءتها في أي وقت تشاء، إذ يحتفظ التطبيق بالإشعار بغض النظر عن حالته، وهنا يمكنك قراءة كل الرسائل الواردة دون الدخول إلى «واتساب»، ودون أن يعلم المرسل أنك قرأتها أو اطلعت عليها.