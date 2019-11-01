كيف تقرأ رسالة «واتساب» حذفها المرسل؟

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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هل هناك طريقة لقراءة رسائل «واتساب» التي حذفها أو عدّلها المرسل؟ سؤال يساله البعض , يشترط خبراء تقنيون روس تحميل ميزة نظام الإشعارات على الهاتف الذكي، مؤكدين توافره على هواتف «أندرويد».

ووفق «سبوتنيك»، يمكن إضافة هذه الميزة عبر تطبيق «Notisave» من قوقل ستور.

وبعد تثبيته، اختر «واتساب» من قائمة التطبيقات المتاحة، ما يضمن حفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر التطبيق، حتى لو حذفها المرسل، كما يمكنك من قراءتها في أي وقت تشاء، إذ يحتفظ التطبيق بالإشعار بغض النظر عن حالته، وهنا يمكنك قراءة كل الرسائل الواردة دون الدخول إلى «واتساب»، ودون أن يعلم المرسل أنك قرأتها أو اطلعت عليها.